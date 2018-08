Caverzere, uccide la moglie massacrandola di botte poi chiama i soccorsi: «Sta male»

CAVARZERE - L'ha picchiata, l'ha massacrata di botte fino ad ucciderla. Omicidio choc a Cavarzere, vittima una donna di 37 anni, moglie dell'assassino, due anni più giovane di lei, entrambi italiani. Il delitto si è consumato tra le 5 e le 6 di mercoledì 8 agosto in via Regina Margherita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso uomo all'alba, confuso, dicendo che la donna stava male, ma purtroppo, per la donna non c'era più niente da fare.



Il 35enne, di Chioggia, era detenuto agli arresti domiciliari dal 2014 per una tentata estorsione. Secondo una

prima ricostruzione dei militari, Natalino Boscolo Zemello ha sottoposto la moglie ad un pestaggio furioso. Quando sono giunti nell'abitazione della coppia i sanitari del 118 la donna era già morta. Sino ad oggi l'uomo si era dimostrato un detenuto modello.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA