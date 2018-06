Belluno, si lancia nel vuoto con la tuta alare ma si schianta e muore

BELLUNO - Non si fermano le morti sulle montagne venete. Oggi, domenica 24 giugno, si è verificato un tragico incidente: un uomo si è schiantato con la tuta alare. La vittima si era lanciata nel vuoto da una cima dell'Agordino, munita del particolare "scafandro" utilizzato per questi tipi di avventure. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un turista inglese.



LA VITTIMA

A perdere la vita è stato un base jumper inglese di 47 anni, Haggarty Robert Noman, nato Regno Unito, avrebbe compiuto 48 anni il 20 luglio prossimo. L'uomo era alloggiato al Rifugio Monti Pallidi di Canazei, insieme ad un gruppo di 25 amici che condividevano con lui la passione per il volo in tuta alare.

