La fortuna bacia Lecce, un milione e mezzo col Turista per sempre

LECCE - All'apertura questa mattina ha trovato la fotocopia del biglietto sotto l'uscio. Il fortunato vincitore ha comunicato così la sua vincita al tabaccaio, Massimo De Leo, titolare della Tabaccheria 101 di via Biasco, a Lecce, insieme alla moglie Stefania.Il gratta e vinci fortunato è il cosiddettoche ha regalato al suo acquirente una vincita di un milione e mezzo, suddivisa in 300mila euro subito e 6mila euro per 20 anni. In chiusura poi un ultimo bonus di altri 100mila euro.Nella stessa giornata, sempre in provincia di Lecce, jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Tuglie, in provincia di Lecce, che nell'ultimo concorso ha centrato un 5 da 51.757,59 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso l'Edicola Cartolibreria Pamar di via Vittorio Veneto 234. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 34,5 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Puglia il 6 non si vede dal 2014, con 26,7 milioni vinti a Bari.