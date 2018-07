Si tuffa in mare con due amici e non riemerge, i sommozzatori scandagliano il fondale

Si era tuffato con i suoi due amici, ma di un giovane del Gambia si sono perse le tracce. I sommozzatori della Guardia costiera di San Benedetto stanno scandagliando il basso fondale a due passi dalla spiaggia per trovare un ragazzo del Gambia di 26 anni, ospite di una comunità di prima accoglienza del territorio, che nel tardo pomeriggio di oggi si è tuffato in mare insieme a due suoi amici. L'allarme è stato immediato ma ancora putroppo le ricerche non hanno sortito alcun esito.

Martedì 3 Luglio 2018



