Dramma familiare, marito e moglie trovati impiccati in casa

PIANEZZE – Tragedia familiare che coinvolge una coppia che viveva in una villetta bifamiliare in via Moscardina 20 a Pianezze nel Vicentino. Lui Valter Magrin di 58 anni, lei Paola Bosa di 56. La coppia è stata trovata impiccata in casolare vicino all'abitazione, poco dopo le 22, dal figlio trentenne che ha dato immediatamente l’allarme al 118 e al 112. I sanitari del Suem di Bassano del Grappa nulla hanno potuto fare se non constatare per entrambi il decesso per soffocamento.



I carabinieri di Bassano del capitano Adriano Fabio Castellari hanno informato il pubblico ministero di turno Maria Elena Pinna che ha disposto i necessari accertamenti. Per gli investigatori sono aperte più ipotesi: quella più credibile è che possa trattarsi di un doppio suicidio, ma non si esclude nemmeno un caso di omicidio-suicidio. L'uomo potrebbe aver ucciso la donna per poi togliersi anche lui la vita. È presto per capire il perché di tanto orrore, ma non si esclude anche un momento di difficoltà della coppia legato a problemi economici.





Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA