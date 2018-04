Tragedia nella notte: ragazzo di 19 anni muore travolto dal treno

di Paola Treppo

Tragedia questa notte a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, lungo i binari della linea ferroviaria Tarvisio Venezia dove, intorno all'una e mezza, i treni sono stati bloccati per l'investimento di un ragazzo di 19 anni che è morto sulle rotaie.



Si tratta di un giovane della zona collinare e pedemontana del Friuli; per lui non è stato possibile tentare alcun soccorso perché è deceduto all'istante. Sconosciuti i motivi del tragico gesto del 19enne. All'una e mezza il traffico ferroviario è stato sospeso nel tratto fra Carnia e Gemona del Friuli.



A investire il giovane il treno En235/4 Milano Tarvisio con 110 viaggiatori a bordo che era in transito a Gemona del Friuli; i viaggiatori non hanno potuto scendere ed è stata verificata la percorribilità del binario attiguo. Alle 5.39 è arrivato il nulla osta alla partenza del treno investitore con 248 minuti di ritardo. La circolazione è ripresa normalmente alle 6 di oggi, lunedì 16 aprile. Indagini della polizia ferroviaria di Gemona e di Udine.





