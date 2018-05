Non tira il freno a mano: travolto e schiacciato dalla sua auto

di Paola Treppo

Non tira il freno a mano e la macchina lo travolge; è successo a Maniago (Pordenone) dove un uomo ha riportato lo schiacciamento di un braccio nel tentativo di bloccare la vettura in movimento, nel cortile della sua abitazione.



Dopo l'allarme, lanciato poco prima delle 10.30 di oggi, venerdì 18 maggio, è stata attivata una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Maniago. I pompieri hanno utilizzato dei cuscini di sollevamento ad aria e sono riusciti a liberare il ferito, estratto poi con ogni cautela da sotto la vettura, una Toyota Rav 4, con una barella spinale.



Le prime cure sanitarie sono state prestate dai vigili del fuoco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. L'uomo ha riportato lo schiacciamento di un braccio, finito sotto uno pneumatico, quello anteriore sinistro. In merito a questo infortunio domestico, non raro, i vigili del fuoco evidenziano un aspetto che spesso predispone all'incidente: la disattenzione, la fretta. In discesa, ricordano i pompieri, non si lascia mai un'auto senza il freno a mano attivo e la marcia inserita.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



