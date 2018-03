Trapani, gestivano casa di riposo abusiva: arrestati due coniugi

I finanzieri del gruppo di Trapani hanno arrestato, su ordine del gip, due coniugi, che gestivano nella propria abitazione, nella frazione Nubia a Paceco (TP), una casa di riposo per anziani abusiva. Le indagini, sotto la direzione della Procura di Trapani, hanno permesso, anche grazie all'ausilio di intercettazioni ambientali, di accertare che i conduttori della struttura sconosciuta al fisco, percepivano in «nero» circa 1.000 euro al mese per ogni assistito, maltrattavano sistematicamente gli anziani ospiti con violenze di natura verbale, fisica e psicologica. I due somministravano agli ospiti medicinali senza alcun controllo medico al principale scopo di sedarli, soprattutto di notte. I due sono indagati per lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria. L'immobile è stato sequestrato e nei confronti degli indagati sono state avviate indagini per ricostruire e sottoporre a tassazione i proventi illeciti conseguiti negli anni.

14 Marzo 2018



