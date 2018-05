Macerata, via al processo a Traini, l'uomo che sparò a 17 immigrati per vendicare Pamela

di Rosalba Emiliozzi

È iniziato il processo a Luca Traini, il 28enne di Macerata che il 3 febbraio scorso sparò contro sette immigrati di colore per vendicare, disse poi, l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi da un gruppo di nigeriani a Macerata quattro giorni prima della sparatoria.



Due delle vittime sono davanti al tribunale di Macerata hanno raccontato l’orrore di quella mattina in via dei Velini, si tratta di due richiedenti asilo provenienti dal Mali. Mohammado Toure, 22 anni, non parla una parola di italiano ma mostra la ferita all’addome, a parlare in francese è Mokan Diaby 24 anni che racconta il momento in cui ha incrociato Traini, la pistola puntata addosso, gli spari, il sangue.



Luca Traini, 28 enne dai mille lavori (ha fatto il buttafuori, il fabbro e anche la “sentinella” nelle zone terremotate), candidato della Lega con zero preferenze è diventato da un paio di anni estremista di destra, è imputato di strage, tentato omicidio e lesioni, accuse aggravate dell’odio razziale. L’aula del tribunale è piena, ci sono. immigrati, e tante parti civili, tra cui il Cumune di Macerata e il Pd: contra la sede di via Spalato Traini espose due colpi.

