Bologna, tragedia all'asilo nido, muore bimbo di 19 mesi

Un bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio, nel Bolognese. Il piccolo Alessandro a quanto pare non riusciva a risvegliarsi dal riposino dopo pranzo e respirava con fatica. Le maestre se ne sono accorte, hanno dato l'allarme al 118 e - secondo quanto riporta la stampa locale - una di loro ha tentato di farlo riprendere praticandogli un massaggio cardiaco. Alessandro però non ce l'ha fatta ed è morto pochi minuti dopo, durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Bentivoglio. La sera precedente aveva avuto un po' di febbre. Inoltre a quanto si apprende soffriva dalla nascita di una patologia che gli aveva causato convulsioni. Il Pm di turno Roberto Ceroni ha disposto l'autopsia, che potrebbe essere eseguita oggi, per fare chiarezza sulle cause. Nell'asilo Mary Poppins, che ospita una quindicina di bambini da zero a tre anni, dopo la tragedia si sono recati anche i Carabinieri e il sindaco di Minerbio Lorenzo Minganti.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA