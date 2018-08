Esodo estivo, sabato da "bollino nero": traffico intenso e code ai caselli

Code e rallentamenti in tutte le strade e autostrade italiane. E' un sabato da bollino nero per tanti automobilisti che stanno trascorrendo in auto il primo giorno di vacanze. Lo comunica "Viabilità Italia".

VIABILITÀ AUTOSTRADALE Queste le situazione di maggior rilievo. A1- direzione sud: code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza, tra Reggio Emilia e bivio A1/A14, tra Incisa - Reggello e Arezzo, tra Monteporzio Catone e bivio diramazione Roma sud/A1 e tra nodo A1/A24 e Anagni; A1- direzione nord: code a tratti tra Valdarno e Firenze sud, tra Firenze Scandicci e bivio A1-Variante e tra Modena sud e Bivio A1/A22. A2 - direzione sud: l' «Autostrada del Mediterraneo» registra traffico molto sostenuto tra gli svincoli di Fisciano e Padula Buonabitacolo. A4 - direzione est: coda tra Cormano e Milano est; code a tratti tra San Donà di Piave e bivio A4/A23 e code di 3 km alla barriera di Trieste Lisert. A9 - direzione nord: coda di 5 km tra Como Centro e Chiasso; coda in uscita alla barriera di Como Grandate. A9 - direzione sud: coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. A10 - coda tra Genova Pegli e bivio A10/A7 in direzione Genova, mentre in direzione Francia si segnala una coda di 4 km in diminuzione tra Savona e Spotorno. A12 - code a tratti tra bivio A12/A7 e Recco in direzione Rosignano. A14 - direzione sud: code a tratti tra Loreto e Pedaso e tra Pescara Ovest e Val di Sangro. A14 - direzione nord: coda tra Bologna Casalecchio e bivio A14/A1 e code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro. A15 - coda di 6 km tra Aulla e l'allacciamento con la A12 in direzione Genova. A22 - direzione sud: coda di 2 km tra il confine di Stato e Vipiteno A22 - direzione nord: traffico rallentato tra allacciamento A22/A4 e San Michele. A27 - coda di 3 km tra Belluno e bivio A27/SS 51. A30 - code di 2 km tra Mercato San Severino e bivio A30/A2. Al Traforo del Monte Bianco si segnala una coda in corrispondenza del piazzale italiano e di quello francese con tempi di attesa previsti di circa 15 minuti in direzione della Francia e di circa un'ora e trenta minuti per l'ingresso verso l'Italia.



VIABILITÀ STATALE Traffico molto intenso lungo le strade statali: SS1 Aurelia nel tratto toscano, SS 16 Adriatica in Puglia dal Km. 805+000 al Km. 851+000, SS 51 dell'Alemagna, SS 106 Jonica nel tratto pugliese, la SS 18 Tirrenica nel tratto calabrese.



CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Rafforzati i presidi operativi di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia per monitorare in tempo reale l'andamento della circolazione ferroviaria e fronteggiare eventuali criticità. Grande attenzione anche per l'informazione ai viaggiatori. Si segnala che, dalle ore 23.00 del 12 agosto alle ore 7.00 del 17 agosto 2018, sulla linea del Brennero è programmata un'interruzione della circolazione ferroviaria per permettere l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete. L'inizio dell'interruzione è stato differito dal 10 al 12 agosto, dopo l'emissione di un'ordinanza del Commissario di Governo di Bolzano, per agevolare la mobilità prevalentemente turistica del secondo weekend di agosto.





Traffico intenso e code anche in uscita da Roma. Si segnala un chilometro di coda circa in uscita dalla Capitale alla barriera di Roma Nord per traffico intenso. Rallentamenti anche in direzione sud tra all'allacciamento dell'A24 e Valmontone. Due chilometri di coda anche al casello autostradale Fiano Romano. Molto intenso, ma al momento scorrevole, il traffico su via Pontina. Mentre sul tratto urbano dell'A24, tra via Palmiro Togliatti e il Grande raccordo anulare un chilometro di coda a causa di lavori.