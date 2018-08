Traffico, la situazione in diretta: code chilometriche su A1, A14 e A23

E' in aumento su tutta la rete autostradale il traffico causato dal rientro dalle vacanze. Fra i tratti in cui si registrano i disagi più forti c'è quello di Autovie Venete che da questa mattina ospita flussi elevati soprattutto sull'A23 - dove attualmente ci sono 13 chilometri di coda da Udine Nord in direzione Palmanova (Udine) - e alla barriera di Trieste Lisert in A4, dove, in entrata, si è formato un incolonnamento di circa due chilometri.



Code a tratti sono presenti anche nel tratto fra Villesse e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Si tratta - informa Autovie Venete - per lo più di turisti stranieri: dall'Austria stanno entrando in A23, direzione nodo di interconnessione con la A4 all'altezza di Palmanova, 1.900 veicoli all'ora. Un flusso iniziato fin dal mattino presto (alle 8 erano 1.600 i transiti registrati) che è cresciuto di ora in ora.

Pontecorvo-Ceprano - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 5 km tra Pontecorvo e Ceprano per incidente — Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018







Un tamponamento, accaduto verso le 7 ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione - spiega la concessionaria - alle 10 a fronte del flusso sempre in aumento, l'ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso. Un tamponamento, accaduto verso le 7 ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione - spiega la concessionaria - alle 10 a fronte del flusso sempre in aumento, l'ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso.





Altrettanto i chilometri di coda sulla A14 come conseguenze dell'incendio di un tir, avvenuto ieri, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Nel tratto, spiega Viabilità Italia, continuano i lavori di messa in sicurezza della struttura, fortemente danneggiata.



I tempi di ripristino si presumono non brevi «In linea con le previsioni da bollino rosso - spiega una nota - anche nella mattinata odierna i volumi di traffico sono particolarmente elevati, in particolare in carreggiata nord dove si registrano 13 km di coda nonostante si circoli su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi.



La carreggiata sud dell' A14 (direzione Pescara) è chiusa nel tratto Porto S. Giorgio e Grottammare. I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello di Porto S. Giorgio e possono riprendere l' A14 al successivo casello di Grottammare percorrendo i 26 chilometri della SS 16, con tempi di percorrenza di circa 60/70 minuti».



«Si registrano 13 km di coda in carreggiata nord, per i veicoli che da Bari stanno andando in direzione Bologna, a causa della cantierizzazione dell'area. Sulla carreggiata opposta, a causa dell'uscita obbligatoria a Porto S.Giorgio, ci sono 9 chilometri di coda, percorribili in circa 40 minuti. A tale stazione, per facilitare le operazioni di deflusso, non è previsto il pagamento del pedaggio».



