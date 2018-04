Torino, ristorante arabo in fiamme nella zona della movida, sul muro la scritta "Adesso siamo pari"

È avvenuta nei locali di un'associazione culturale-ristorante arabo l'esplosione seguita da un incendio che ha portato, la scorsa notte a Torino nel quartiere San Salvario, all'evacuazione delle circa sessanta persone presenti in uno stabile. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 23.55 in via Saluzzo 6, una delle strade della movida torinese. Le persone sono stati allontanate durante le fasi di spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dei luoghi. L'associazione si trova al piano terra in una palazzina di cinque piani. Le cause dell' incendio non sono ancora state accertate ma non si esclude la pista del dolo soprattutto dopo la scoperta della scritta, su un muro del locale, "Adesso siamo pari". I locali sono stati messi sotto sequestro. In tanti hanno riferito di aver sentito un forte odore di gas prima del divampare delle fiamme.





L'intervento dei vigili del fuoco a San Salvario non ha coinvolto l'hotel Genio, come inizialmente si era appreso, ma un ristorante arabo dal quale si sentiva uscire odore di gas. Ad accorgersene sarebbero stati gli ospiti di un altro albergo, l'hotel Taverna Dantesca, sempre nella zona di San Salvario. Al ristorante, a quanto si è appreso, sono stati messi i sigilli, mentre nei due hotel il soggiorno dei clienti si è svolto regolarmente.



«I nostri ospiti hanno tranquillamente dormito nelle loro camere e adesso stanno iniziando a scendere per la colazione, solo qualcuno di loro questa notte è uscito in strada richiamato dalla presenza dei vigili del fuoco che hanno fatto un sopralluogo in un piccolo ristorante qui vicino, da dove alcune persone hanno sentito provenire odore di gas e hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno messo i sigilli al locale», ha spiegato Salvatore Cantella del management dell'hotel Genio dove si trovano circa 245 persone per le vacanze di Pasqua.



