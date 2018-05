Torino, genitori processati perché hanno «rapito il figlio», protesta in tribunale

Un processo in cui l'istinto familiare si scontra con il diritto processuale. E che, proprio per questo, ha suscitato proteste e una piccola manifestazione ieri mattina a Torino. In aula sono comparsi due genitori accusati di aver rapito il figlio che gli era stato portato via per essere affidato ad una comunità.



Una trentina di persone ha provato ad entrare nell'aula o a prendere il nome del giudice per protestare. Poi, subito fuori, hanno improvvisato un comizio. A guidarli Andrea Castellani, blogger che propugna «la sovranità di ogni individuo» rispetto all'autorità dello Stato. Secondo il blogger, che mette on line i suoi interventi video sotto la sigla «Esseri umani - Ufficio operativo», non di arresto si tratta, ma di «presa in ostaggio».



Oggi era in programma l'udienza - chiusa al pubblico - per il conferimento di una perizia di natura psicodiagnostica sui figli (sette in tutto, tre ormai maggiorenni) della coppia. Castellani si è affacciato più volte sostenendo che le persone hanno diritto ad entrare.

Giovedì 17 Maggio 2018



