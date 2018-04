Torino, Aci Castello confusa con Alice Castello: l'errore di notifica fa saltare il processo

Un atto giudiziario che parte da Torino, destinazione Alice Castello, in provincia di Vercelli. Invece, il documento arriva ad Aci Castello (Catania), a circa 1.400 km di distanza. Risultato: il processo, in Corte d'appello, per i presunti abusi commessi sugli ospiti nel reparto psichiatrico di una casa di cura a Borgo D'Ale, nel Vercellese, è stato rinviato. La posizione dell'imputato che doveva ricevere il provvedimento, inoltre, è stata stralciata e verrà discussa il 10 luglio.



Il procedimento riguarda numerosi episodi di maltrattamenti svelati da un'inchiesta della polizia di Vercelli. La Corte d'appello si occupa del troncone che, in primo grado, nel 2016, era finito con condanne che, fra patteggiamenti e sentenze con il rito abbreviato, raggiungevano i 49 anni totali di reclusione.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:21



