Torino, indagato per corruzione un carabiniere in servizio in procura

Favori in cambio di vantaggi personali. E' il tema di una indagine della procura di Torino che arriva nelle stanze del suo stesso ufficio. Tra i sei indagati per corruzione c'è anche un appuntato dei carabinieri, a carico del quale è stata effettuata anche una perquisizione, di recente trasferito nel Cuneese.



Il militare, che secondo le accuse dei pm Pelosi, Locci e Toso avrebbe concesso favori per ottenere benefici come auto e cene, ero in forza alla squadra di polizia giudiziaria dell'Arma in procura e in tale veste si è occupato anche di alcuni fascicoli coordinati dal pm Andrea Padalino, ora applicato alla procura di Alessandria.



A questa inchiesta sarebbe legato, come riportano sulle pagine locali alcuni quotidiani, il procedimento disciplinare aperto davanti al Csm nei confronti del magistrato, che non è però indagato. Il magistrato, noto soprattutto per le inchieste relative alla Tav, smentisce. L'inchiesta del Csm, dice, riguarda «presunte violazioni procedurali». E precisa che la suddetta indagine «non ha alcun collegamento fattuale o giuridico» con i «presunti rapporti illeciti tra un Appuntato - che non è mai stato a me formalmente assegnato - e un Avvocato».

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:17



