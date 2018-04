Torino, il giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo una gastroscopia, la Procura apre un'inchiesta

Sarà determinante il risultato dell'autopsia, effettuata oggi, per fare luce sulle cause della morte del giornalista torinese Mauro Pianta, 47 anni, deceduto il 4 aprile in ospedale alle Molinette dopo essersi sottoposto a gastroscopia in anestesia totale. Pianta lascia la moglie e due figlie. Scriveva per La Stampa e aveva collaborato con Tempi, Il Sole 24 ore, il Foglio e Vatican Insider. La procura ha aperto un fascicolo mentre la famiglia del giornalista, dopo aver presentato querela ai carabinieri, si è rivolta allo studio legale torinese Ambrosio&Commodo che ha nominato come consulente di parte il medico legale Roberto Testi. «La nostra - precisa all'Adnkronos Renato Ambrosio - è un'azione esclusivamente civile, non facciamo alcuna azione legale contro i medici, ma vogliamo conoscere la verità nell'interesse dei familiari».

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



