Torino, grandine, allagamenti e alberi caduti: chiuso sottopassi e fermati i tram

Pioggia e grandine nel pomeriggio a Torino e provincia dove un violento temporale che si è abbattuto, in particolare, sul capoluogo piemontesi e in alcuni comuni della prima cintura, ha provocato allagamenti di strani e scantinati e disagi alla circolazione stradale, soprattutto nei sottopassi, e tramviaria. A causa della pioggia sono caduti anche due alberi. Al momento non risultano feriti.



A causa delle forti piogge, l'Arpa piemontese, intanto, ha decretato l'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico su gran parte della regione e la situazione, secondo l'agenzia regionale per l'ambiente, rimarrà pressoché inalterata fino alla serata di giovedì, quando è atteso un progressivo miglioramento del tempo. Negli ultimi tre giorni le stazioni della rete meteoidrografica hanno registrato precipitazioni significative sul Piemonte nordoccidentale e pianure adiacenti con massimi a Camparient, nel biellese con 128,2 mm caduti, a Brandizzo, nel torinese con 102,2 mm e a Borgosesia con 101,6 mm.

30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:32



