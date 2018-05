Colonia di topi nelle aule, asilo di Pavia chiuso per tre giorni

La scuola d'infanzia “ Vaccari ” di Pavia è rimasta chiusa per tre giorni, dopo che giovedì scorso è stata accertata la presenza di una colonia di topi all'interno della struttura. Durante questa forzata chiusura, per consentire l'intervento di derattizzazione, i bambini sono stati ospitati in altri asili cittadini.



A darne notizia sono oggi i quotidiani «La Provincia Pavese» e «Il Giorno». Sono stati alcuni insegnanti e altri dipendenti della scuola a trovare tracce della presenza dei roditori sui lettini dei bimbi (di età compresa tra i 3 e i 6 anni). A quel punto il caso è stato segnalato al settore Istruzione del Comune di Pavia, che ha disposto la chiusura temporanea dell' asilo (con il dirottamento dei bambini in altre strutture) per consentire la derattizzazione. Questa mattina, dopo che sarà completata un'ultima verifica, la scuola d'infanzia «Vaccari», che si trova nel quartiere Pavia Ovest della città, tornerà ad accogliere gli 80 bambini che normalmente ospita.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



