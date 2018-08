Toninelli, le vacanze del ministro diventano un caso. Pd: «È in Costa Azzurra, altro che lavoro»

LEGGI ANCHE

Ma non eri in costante contatto con il tuo ministero o è un sosia? Forse solo nelle ore “calde” ma non per i gravi momenti che si stanno vivendo, più per il sole eccessivo che ti impedisce la concentrazione. Il resto del tempo al mare, Costa Azzurra. #Toninelli #ministropercaso pic.twitter.com/bbWuHlauvM — simona malpezzi (@SimonaMalpezzi) 22 agosto 2018

Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilosono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in queste ore legate al nave Diciotti.E la dema postare una foto di Toninelli e a commentarla così: «Ma non eri in costante contatto con il tuo ministero o è un sosia? Forse solo nelle ore “calde” ma non per i gravi momenti che si stanno vivendo, più per il sole eccessivo che ti impedisce la concentrazione. Il resto del tempo al mare, Costa Azzurra. #Toninelli #ministropercaso»In mattinata il ministro ha postato una foto con la figlia su Instagram: «Non mollerò mai la vicinanza alla mia famiglia come non mollerò mai la lotta contro i privilegi e i privilegiati che hanno rovinato l'Italia»