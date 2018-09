Arrestato per terrorismo 20enne del Bangladesh: stava chiedendo asilo in Italia

Un ventenne del Bangladesh, in Italia come richiedente asilo, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare a Montichiari, nel Bresciano da Polizia e Guardia di Finanza con l'accusa di apologia di terrorismo. Era in un una struttura d'accoglienza. Attraverso il suo profilo Facebook avrebbe manifestato vicinanza all'Isis.



Secondo l'accusa, il 20enne ha pubblicato sul proprio profilo frasi propagandistiche quali «I need war...ho bisogno di guerra», «il paradiso mi attende», «blood boy», «la morte aspetta tutti», «felice giorno della morte». Alcune frasi sono state pubblicate in concomitanza con attentati. Il 4 giugno giugno di un anno fa, data dell'attentato di Londra, ha postato la foto di due uomini armati a cavallo con vessillo nero e una serie di foto violente che ritraggono bambini insanguinati. Il 17 agosto successivo, data dell'attentato di Barcellona, ha pubblicato un'immagine che riproduce la scritta «blood boy» e, il giorno successivo, un post con le scritte «oggi grande giorno per musulmani» e «tutti pregare moschea».

