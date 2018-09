Terremoto, due scosse nel Catanese e al largo della costa palermitana

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv, nella notte, in Sicilia. La prima scossa, delle ore 1:21, ha avuto una magnitudo 2,1 ed è avvenuta nel Catanese: i comuni più vicini all'epicentro sono stati Militello in Val di Catania, Scordia e Palagonia. La seconda scossa, delle ore 3:02, ha avuto una magnitudo 2 ed è avvenuta in mare, al largo della costa palermitana. Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA