Terremoto a Piacenza, torna la paura in Emilia Romagna. «Avvertito anche a Parma e Fidenza»

Torna l'incuboin Emilia Romagna. Una forte scossa è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più vicina all'epicentro è Gropparello, distante solo 4 chilometri, ma il sisma è stato avvertito chiaramente a. Dieci minuti più tardi, alle 18.51, replica di 2.6.In seguito alla scossa di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza, sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Lo fa sapere lo stesso Dipartimento, segnalando che l'evento sismico - con epicentro localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte dell'Olio, Bettola - risulta avvertito dalla popolazione.Nel primo pomeriggio un'altra scossa era stata registrata al largo della costa in provincia di Reggio Calabria. La scossa, delle ore 13.01, è avvenuta a una profondità di 34 km.