Sciame sismico senza sosta in Molise. Scossa più forte poco prima dell'una

Continua lo sciame sismico indove ieri si è registrata una forte scossa di 5.1 in provincia di Campobasso. Ilpiù forte oggi, poco prima dell'una, alle 0.48. L'ingv ha rilevato una magnitudo di 3.3 a profondità di 22 chilometri. L'epicentro è Montecilfone. In precedenza una serie di scosse più deboli. Stato di allarme nei paesi molisani dopo che ieri la gente è scesa in strada. Non sono segnalati danni in seguito alla scossa di oggi.