Terremoto, violenta scossa sulla costa molisana. «Gente in fuga, magnitudo 4.2»

Trema il Molise nel giorno del 25 aprile. Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita ae su tutta la costa adriatica. Testimoni asono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, fino a Pescara, e nel nord della Puglia a Foggia e sul Gargano. Una prima stima indica la magnitudo in 4.2 a profondità di 31 chilometri. L'epicentro è ad, nei pressi. La notizia dilaga sui social network.