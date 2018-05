Terremoto nel Maceratese in serata, paura da Camerino a Foligno

Una scossa diè stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 21.21 nel. L'Ingv ha stimato la magnitudo in 3.2, Il sisma, a profondità di otto chilometri, ha avuto epicentro a, ma ha creato allarme tra la gente in una zona abbastanza vasta, da Camerino a. Si tratta della scossa più forte di una giornata che ha visto ben dieci eventi oltre magnitudo 2. Molte telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora nessun danno è stato segnalato.LEGGI ANCHE ----> Lungo sciame sismic