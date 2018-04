Sisma, intervista al commissario straordinario per le aree colpite: «Rricostruzione partita, serve una legge per gli abusi piccoli»

di Italo Carmignani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la ricostruzione, ma il sugli abusi edilizi il dopo sisma agirà in maniera chirurgica: solo per quelli più piccoli arriverà presto una legge apposita. A quasi due anni dalle scosse, il commissario straordinario alla ricostruzione, Paola De Micheli, fuga ogni dubbio a riguardo. E oltre a ribadire la sua posizione neutrale rispetto al dibattito politico, richiama l'attenzione sulle inchieste giudiziarie e sulla necessità di snellire...