Terremoto, Doglioni. Ingv: «Un sisma simile a quello di San Giugliano del 2002»

Di nuovo l'incubo del 2002. «Un terremoto molto simile in termini di natura a quello di San Giuliano di Puglia del 2002». Ad affermarlo all'Adnkronos, sulla base delle primissime rilevazioni, il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, che spiega come la faglia sia la stessa del sisma che colpì il Molise 16 anni fa e della scossa registrata due giorni fa, il 14 agosto scorso, sempre in provincia di Campobasso. La scossa del 2002 causò il crollo della scuola elementare con la morte di 27 bambini e della maestra.



La localizzazione è leggermente più a nord dell'evento del 14, 4 km a Sud est di Montecilfone secondo i primi rilievi - spiega Doglioni -, ma indicativamente i due eventi hanno la stessa origine geodinamica e la stessa profondità. La magnitudo al momento è stata calcolata in 5.2, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso».

