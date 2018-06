Teramo, trasforma la casa in un supermarket della droga: arrestato

Vendeva cocaina in dosi da un grammo già confezionate, a prezzi "concorrenziali": 80 euro ciascuna. Un ventiquattrenne residente a Teramo aveva trasformato il salotto di casa in un vero e proprio supermarket della droga. Riceveva i clienti - una decina in tutto - direttamente in casa. Ora, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile, su disposizione del gip del tribunale di Teramo.



Il giovane - di nazionalità albanese - è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione con l'accusa di cessione continuata di stupefacenti. Secondo gli investigatori, aveva organizzato un mercato redditizio, con metodi da negozio al dettaglio.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:03



