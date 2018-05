Tennis&Friends sbarca a Napoli: 4500 check up per l'avvio del tour nazionale

Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18. I vincitori: si aggiudica il trofeo Capri Watch per il primo posto la coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; trofeo Ania per il secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis. Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del 2011 – prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris.



Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina le persone e le convince dell’importanza della prevenzione”. “Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica”. La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.



Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”. Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione. Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania. L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne.



Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti. “Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio – commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione.”