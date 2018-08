Taranto, tenta di abusare di 17enne ubriaca, il fidanzato della ragazza mette in fuga l'aggressore

Tenta di abusare di una 17enne ubriaca, ma interviene il fidanzato della ragazza e mette in fuga l'aggressore. E' successo a Castellaneta Marina (Taranto). L'aggressore, un 31enne senza fissa dimora, è stato ferma dai carabinieri per violenza sessuale aggravata su minore. L'uomo, di origini marocchine, era con altri ragazzi da poco conosciuti sulla spiaggia del litorale di Castellaneta Marina quando ha tentato gli abusi sulla ragazza, approfittando dello stato di ebbrezza alcolica della 17enne.



Il fidanzato della vittima è intervenuto colpendo l'uomo e costringendolo a scappare. Successivamente i carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo mentre si trovava all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale «SS. Annunziata» di Taranto, dove era giunto soccorso da un'autoambulanza del 118. Il 31enne, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio dello Stato emesso dalla Questura di Palermo, è stato fermato e condotto in carcere.









Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA