Contromano in corsia di sorpasso per due chilometri, poi lo schianto: 3 feriti, due gravissimi

PADOVA -poco prima delle 15, causato da un'autovettura, condotta da un 90enne di Albignasego, con la moglie di 81 anni al suo fianco, che haimboccando la rampa nel senso sbagliato e l'ha percorsa così,e che lo evitavano schizzando via improvvisamente.Decine di loro hanno chiamato il numero d'emergenza e segnalato alla polizia il gravissimo pericolo. Ma prima che si potesse fare qualcosa l'inevitabile è accaduto.. I due anziani che viaggiavano contromano hanno riportato ferite gravissime, la loro auto si è capottata e sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Ferite lievi invece per il conducente dell'altra autovettura. La Tangenziale è rimasta bloccata per oltre un'ora e si sono formate code chilometriche.