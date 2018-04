Milano, tangenti nella sanità: arrestati 4 primari. Quando il direttore sanitario diceva a Porta a Porta: «Faremo piano anticorruzione»

«Il Piano Anticorruzione verrà attuato all'ospedale Pini al più presto». Così si esprimeva il 27 marzo 2017, nel corso della trasmissione televisiva 'Porta a Portà, dopo l'arresto del primario Norberto Confalonieri, Paola Navone, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Cto-Pini, finita oggi agli arresti domiciliari assieme a quattro medici e a un imprenditore (per lui è scattato il carcere) nell'ambito della nuova inchiesta milanese con al centro l'accusa di corruzione per presunte tangenti nell'ambito delle forniture ortopediche.



«Abbiamo fornito alle autorità che ce l'hanno chiesta - aveva spiegato Navone, 60 anni, che è stata, tra le altre cose, anche responsabile del Noc (Nucleo operativo di controllo della Asl di Milano) - la lista di tutte le attività sugli impianti protesici, che fanno parte di un flusso di dati che è controllato». Navone venne anche 'sfioratà da un'inchiesta di una decina di anni fa che riguardava presunte falsificazioni di cartelle cliniche per rimborsi sanitari all'ospedale San Carlo. Navone risulta essere fra i firmatari del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle illegalità' per gli anni 2016-2018 del Pini/Cto.



L'indagine che oggi ha portato a 6 arresti è nata proprio da uno sviluppo di quella che più di un anno fa aveva portato agli arresti domiciliari un altro primario del Pini-Cto, Norberto Confalonieri. Lo scorso 19 marzo, Confalonieri è stato mandato a processo (inizierà il 6 giugno) per la vicenda di presunte sponsorizzazioni di protesi in cambio di tangenti e sospetti danni fisici su tre pazienti, assieme ad altre due persone, un agente di commercio e una dipendente della Johnson&Johnson, multinazionale fornitrice di protesi. Nella ricostruzione del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, titolare dell'inchiesta, il primario avrebbe incassato denaro, quasi 19 mila euro, e altre utilità per favorire l'acquisto di circa 360 protesi di due multinazionali sanitarie, la Johnson&Johnson e la B.Braun (due dipendenti, però, sono stati assolti), che avrebbe poi impiantato ai pazienti provocando danni fisici a tre di loro. In particolare, a Confalonieri è stato contestato di avere causato, durante le operazioni chirurgiche, lesioni dolose ad una donna di 91 anni e lesioni colpose ad altri due pazienti.



Dagli atti dell'indagine, condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf, erano emerse intercettazioni 'choc' nelle quali il luminare di ortopedia parlava anche di un femore rotto ad un'anziana per «allenarsi» in vista di un intervento in regime privato. E il gip nell'ordinanza di custodia cautelare aveva sottolineato che il suo «modus operandi (...) sembra porsi in netto contrasto con i principi di etica medica».

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



