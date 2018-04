Superenalotto, "tassa della fortuna" da 15 milioni di euro

Non solo una vincita record, ma anche una « tassa della fortuna» super: i 130 milioni delvinti questa sera a, infatti, sono il primo grande montepremi ad essere sottoposto alla nuova tassazione delle vincite eccedenti i 500 euro, entrata in vigore dal primo ottobre 2017, che ha raddoppiato il prelievo fiscale dal 6% al 12%. Pertanto, la tassa della fortuna che dovrà essere trattenuta dalla vincita sarà di oltre 15 milioni di euro.LEGGI ANCHE ----> Centrato il sei a Caltanissetta «Ai premi reclamati a decorrere dal primo ottobre 2017 - spiega il sito del Superenalotto - è applicato un diritto del 12% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 euro, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di giochi pubblici».