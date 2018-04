Superenalotto, vinti 130 milioni a Caltanissetta: sospetti su un operaio

di Sara Menafra

Baciato dalla fortuna per una scommessa tutto sommato modica. Due colonne da 10 euro e 50 centesimi ciascuna, per un totale di 21 euro, hanno fruttato all'ignoto giocatore nisseno ben 130 milioni di euro. Comincia ad avere contorni più definiti, a Caltanissetta, il profilo del fortunato che ha sbancato il gioco indovinando tutti e sei i numeri estratti, segnandoli su una schedina convalidata fra lunedì e martedì scorsi nella ricevitoria di via Vitaliano Brancati, gestita da Sabrina Savarino e dal marito Fabrizio...