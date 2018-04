Caltanissetta, Superenalotto: caccia al vincitore dei 130 milioni di euro

Caltanissetta con una schedina da 130 milioni giocata con i sei numeri magici. L’edicola è ospitata al piano terra di un palazzo di periferia. Un posto dove passa molta gente. Di fronte all’istituto professionale Volta, a due passi dalla parrocchia. Vicino a case popolari e al tribunale. Ci passano studenti, pensionati, casalinghe, impiegati. E tanti ne sono stati fatti di identikit dagli abitué della ricevitoria che sfilano accanto alle vetrine.

È caccia al super fortunato che martedì ha sbancato il superenalotto a«Non ho idea chi possa essere il fortunato vincitore di questa incredibile estrazione da 130 milioni di euro. Da noi giocano soprattutto pensionati, impiegati e molti forestieri di passaggio. Auguri a chi ha vinto e speriamo che si ricordi anche di noi». Lo afferma Fabrizio Sunseni, 49 anni, marito di Sabrina Savarino, 47 anni titolare dell'edicola ricevitoria in via Vitaliano Brancati a Caltanissetta dove stasera è stato centrato il sei fortunato. Davanti all'edicola si sono radunati amici e curiosi per brindare al neo milionario ancora sconosciuto.