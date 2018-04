Superenalotto, festa a Caltanissetta: centrato un sei da 130,2 milioni. «Quinto più ricco di sempre»

, centrata lavincente. Festa a, grazie alla sestina vincente del che regala unda 130,2 milioni di euro. Si tratta del primo 6 realizzato nel 2018, con la sestina vincente che mancava dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) vennero vinti 77,7 milioni di euro.La schedina con la combinazione vincente - 73 12 72 23 39 54, Jolly 53, SuperStar 75 - è stata convalidata, come informa Agipro, nel punto vendita Edicola di via Vitaliano Brancati 15. Il 6 da oltre 130 milioni centratoquesta sera a Caltanissetta è la quinta maggior vincita di sempre mai ottenuta al Superenalotto. Al primo posto restano i 177 milioni del 2010, seguiti dai 163 milioni del 2016 e dai 147 del 2009. Al quarto posto della 'classificà si piazza la vincita del febbraio 2010 pari a 139 milioni di euro. Il prossimo concorso del Superenalotto avrà a disposizione un jackpot per il 6 pari a circa 24 milioni di euro. Dopo la vincita di questa sera, infatti, torna a disposizione dei giocatori il cosiddetto «montepremi di ripartenza», che si accumula con parte delle giocate dei concorsi precedenti che non finiscono direttamente nei premi della serata di estrazione.Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.46 di oggi:SUPERENALOTTOPunti 6: 1 totalizzano Euro: 130.195.242,12Punti 5+: NESSUNOPunti 5: 11 totalizzano Euro: 19.072,36Punti 4: 639 totalizzano Euro: 334,92Punti 3: 25.410 totalizzano Euro: 25,32Punti 2: 391.895 totalizzano Euro: 5,09SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 5 totalizzano Euro: 33.492,00Punti 3SS: 114 totalizzano Euro: 2.532,00Punti 2SS: 1.620 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 11.257 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 23.644 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 15.130 totalizzano Euro: 378.250,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 24.000.000,00