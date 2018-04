Sulmona, foto di minorenne nuda diffusa da ragazzi su Facebook: undici famiglie condannate a risarcire i danni a 14enne

Minorenne e nuda in balia di Facebook con una foto che presto divenne la "favola" di Sulmona: costerà cara a undici famiglie la crudeltà riservata a una minorenne da un gruppo di coetanei. Undici ragazzi avevano diffuso la foto nuda di una loro amica facendola circolare sui telefonini di mezza città. Prosciolti in sede di udienza preliminare ora sono stati chiamati a risarcire la parte lesa in sede civile insieme ai loro genitori.



È destinata a far parlare di sé la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Sulmona Daniele Sodani, il quale ha ritenuto responsabili i genitori per le colpe dei loro figli. I fatti risalgono al 2013 quando una ragazza all'epoca 14enne, denunciò di essere apparsa senza veli su Facebook per alcune ore e poi sui telefonini di amici e conoscenti. Ma ben presto quello che all'inizio sembrava un gioco indecente presto è finito al centro di indagini giudiziarie condotte dai carabinieri di Sulmona, sollecitati dai genitori della ragazza. L'accusa fu quella di diffusione di materiale pedopornografico. All'inizio furono una trentina i ragazzi, quasi tutti minorenni, chiamati a deporre dai carabinieri.

