Condannato a 15 anni per stupro a tedesca: cuoco napoletano arrestato dopo 16 anni

Su di lui pendeva una condanna a 15 anni di carcere da espiare in Germania poichè riconosciuto in via definitiva colpevole di violenza sessuale e lesioni personali aggravate, reati commessi l'11 maggio 2002 a Monaco di Baviera nei confronti di una cittadina tedesca. Per questo un 57enne di Arzano, cuoco di professione, residente a Colle di Val d'Elsa, celibe, che non aveva scontato nemmeno un giorno di carcere, è stato identificato e arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Colle Val d'Elsa su richiesta del servizio Sirene del Ministero dell'Interno.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Siena in attesa del completarsi della procedura di estradizione in Germania.

Mercoledì 2 Maggio 2018



