Scandalo a Macerata, foto di 15 ragazze del liceo finiscono sui siti hard

Stavolta accade nelle Marche, ma era già accaduto un anno fa in Emilia: alcune ragazzine di 14-15 anni si sarebbero ritrovate sul sito a luci rosse Pornhub alcune loro foto. Accade nel maceratese: nulla di pornografico per fortuna, ma solo scatti che le riprendono vestite e in atteggiamenti normali, scrive Il Resto del Carlino. Sull’episodio sta indagando la Procura dei minori di Ancona, dopo la denuncia presentata dalle famiglie.



Secondo i primi sospetti, a postare le foto sarebbe stato un loro amico: le ragazzine finite sul sito porno sarebbero una quindicina, e avrebbero scoperto la presenza su Pornhub di alcune foto che precedentemente avevano loro stesse postato sul web. La notizia è circolata, come spesso accade in questi casi, in maniera molto rapida tra i ragazzi della scuola: a fare ‘danno’, più che le foto innocenti, la didascalia alle stesse, con epiteti volgari e irripetibili.



Le foto sono state prima rimosse, poi rimesse con didascalie diverse, infine rimosse una seconda volta. I sospetti sull’amico delle ragazzine sarebbe nato per via di alcuni commenti allusivi, simili alla ‘minaccia’ di rimettere le foto sul web: ma il ragazzino potrebbe anche aver millantato di aver compiuto il gesto. Dopo la querela alla polizia postale di Macerata, è la Procura anconetana che sta indagando per capire esattamente cos’è accaduto.

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:31



