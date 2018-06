Sale sul tetto per riparare lo stendibiancheria, ma precipita e muore

Doveva riparare uno stendibiancheria sul tetto, ma è morto dopo un volo di 4 metri. Tragica fine per un uomo di San Salvo (Chieti) salito stamani su una tettoia in vetroresina, che ha ceduto sotto il suo peso, per riparare una carrucola stendibiancheria. L'incidente è avvenuto in uno stabile di via Monte Grappa. La vittima, di 45 anni, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118.

Sabato 2 Giugno 2018



