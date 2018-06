Stadio Roma, Sala: «Finanziamenti Parnasi? Ricevuti nella massima trasparenza»

«Tutto ciò che abbiamo fatto è trasparente e documentato. A Milano la politica non si fa condizionare». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del finanziamento ricevuto dalla famiglia Parnasi in campagna elettorale, intervenendo alla festa di Radio Popolare.



«Fare una campagna elettorale a Milano costa più di 1 milione di euro. Parnasi l'ho incontrato nel mio ufficio elettorale e mi ha detto che la sua famiglia era da sempre vicina alla sinistra e la finanziava - ha ricordato -. Ha finanziato per 50 mila euro e questo è stato depositato regolarmente alla Corte dei conti. Avrei restituito la somma se avessi saputo che finanziava anche gli altri». «Giusto o non giusto il finanziamento pubblico ai partiti, sappiate che poi queste sono le conseguenze», ha concluso.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA