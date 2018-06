Quando Parnasi propose una casa all'assessore Maran. «Lui mi rispose a Milano non si usa»

Il sistema corruttivo che, secondo i giudici, l'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo, avevamo organizzato a Roma puntavano a esportarlo anche a Milano. È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti (sei in carcere e tre ai domiciliari) nove persone in una inchiesta legata al nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle.



Secondo qanto emerge dalle carte, il gruppo puntò a corrompere l'assessore all'urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran del Pd, proponendogli l'acquisto di una casa. Un tentativo caduto nel vuoto perché Maran respinse la «proposta in modo sdegnato».



In una intercettazione gli uomini del gruppo Parnasi dicono: «Siamo andati a parlare con l'assessore Maran, gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui "non voleva prendere per il c... chi lo ha votato". Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i romani dei film quando vanno a Milano».



Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA