Stadio, le ammissioni di Caporilli, primo scarcerato: «Così potevamo controllare il Campidoglio»

di Valentina Errante e Sara Menafra

Ammette a verbale che la procura di Roma non ha frainteso il senso delle intercettazioni e che l'impianto dell'accusa è corretto. Luca Caporilli, classe 64, geometra, dal 2011 in forza al gruppo Parnasi, ora scarcerato anche alla luce del suo contributo all'indagine, ha puntellato l'inchiesta della procura di Roma sul «sistema stadio» in alcuni passaggi decisivi. Ammettendo i pagamenti alla politica e il ruolo che, in tutta la vicenda Tor di Valle, aveva l'avvocato Lanzalone. Nel corso di due lunghi...