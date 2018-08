Squalo di due metri e mezzo al largo di Jesolo: i pescatori lo accarezzano

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Lo hanno avvistato e poi l'hanno pure accarezzato. Alcuni giorni fa una barca di pescatori che si trovava al largo, poco fuori da, ha avuto un incontro inaspettato:, probabilmente un, conosciuto anche come squalo blu, si è avvicinato alla barca seguito da un altro pesce. I pescatori sono rimasti dapprima stupiti e hanno poi lanciato in acqua, vicino alla barca, alcuni pesciolini per vedere se il bestione si avvicinava.Lo squalo, mangiandoli uno dopo l'altro, si è avvicinato all'imbarcazione tanto che uno dei veneziani è riuscito a sporgersi e accarezzarlo per ben due volte, ripreso dal cellulare di un amico e tra le esclamazioni di stupore. Ad un certo punto il pescatore è riuscito anche ad afferrare la pinna dorsale dello squalo che però si è divincolato e, probabilmente spaventato, si è allontanato subito dalla barca.Un evento senz'altro raro, il verdesca è uno squalo abbastanza comune nell'Adriatico anche se non è facile vederlo dalle nostre parti, viene spesso pescato per essere mangiato, e raramente attacca l'uomo. Potrebbe non trattarsi nemmeno di un cucciolo, o di un esemplare giovane, viste le dimensioni. Alcune immagini riprese dai pescatori sono poi state pubblicate sul gruppo Facebook Venezia mia riscuotendo commenti di stupore.