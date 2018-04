Speranza di vita, in Italia fra le più alte d'Europa ma Trento stacca la Campania di 3 anni

L'Italia presenta «un'aspettativa di vita fra le più alte in ambito europeo, occupa il secondo posto per gli uomini e il quarto per le donne: la speranza di vita (indicatore sintetico della qualità delle condizioni di vita) nasconde tuttavia l'esistenza di disuguaglianze a livello territoriale, riassumibili in uno svantaggio del Mezzogiorno di circa un anno rispetto al resto del Paese, che diventano circa tre considerando gli estremi della provincia autonoma di Trento (valore più alto) e la Campania (valore più basso)». Così l'Istat nel rapporto «Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo».



Anziani. L'Italia è il paese con più anziani in Europa, rispetto all'anno scorso ha superato la Germania, rileva ancora l'Istat. Dato che si registra in particolare nel Centro-Nord. Non si ferma, infatti, la crescita degli indici di vecchiaia e di dipendenza: al 1 gennaio 2017 ci sono 165,3 anziani ogni 100 giovani e 55,8 persone in età non lavorativa ogni 100 in età lavorativa. In Europa l'Italia si attesta al primo posto nella graduatoria per l'indice di vecchiaia, superando la Germania: rispettivamente 161,4 e 159,0 nel 2016. Mentre l'Italia è al quarto posto, dopo Francia, Svezia e Finlandia per l'indice di dipendenza (ovvero il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva 0-14 anni e oltre 64 anni e la popolazione attiva 15-64 anni): 55,5% in Italia contro il 53,2% della media dell'Unione nel 2016. Nel Centro-Nord si registrano i valori più elevati dei due indici: 174,3 e 57,8 con una «significativa» differenza rispetto ai dati del Mezzogiorno (148,7 e 52,3).



Il tasso di disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni è sceso di tre punti nel 2017, fermandosi al 34,7%. L'Istat sottolinea tuttavia i livelli toccati nel Mezzogiorno (51,4%; 55,6% tra le ragazze) e in particolare in Calabria, dove la quota arriva in media al 55,6% (47,8% per i maschi e 69,2% per le ragazze).



Dai principali fenomeni economici, sociali e ambientali emerge «un Paese in netto miglioramento in molti ambiti» ma restano dei «punti di debolezza», con l'Italia «non sempre in linea con la media dei paesi dell'Ue e distante dai principali partner, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno». Sul fronte occupazione il Sud si colloca all'«ultima posizione nella graduatoria dell'Ue», nel confronto tra macro-aree italiane e Paesi Ue. Ma ci sono anche le «eccellenze agroalimentari» e «il buon andamento» degli aspetti legati alla salute.



Il mercato del lavoro dà segnali di ripresa, pur restando caratterizzato da profonde fratture. Nel 2017 il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni è salito al 62,3%, tuttavia «lo squilibrio di genere a sfavore delle donne si conferma forte» (52,5% contro il 72,3% degli uomini occupati), «così come il divario territoriale tra Centro-nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%, rispettivamente)». La distanza con la media dell'Unione europea, qui l'ultimo aggiornamento è del 2016, «continua a restare elevata (9,4 punti) specie tra le donne (13,7 punti)». Ecco che solo Grecia e Croazia hanno un tasso di occupazione inferiore a quello italiano, ma considerando la componente femminile resta dietro esclusivamente la penisola ellenica.



Povertà. Tra il 2015 e il 2016 la quota delle famiglie che vanno avanti sotto la soglia della povertà è rimasta «sostanzialmente stabile», confermando inoltre «il forte svantaggio del Mezzogiorno». Se però si guarda all'intensità del fenomeno, ovvero a "quanto poveri sono i poveri", allora si riscontra un aumento: dal 18,7% del 2015 al 20,7% del 2016. E, cosa che può apparire come una sorpresa, l'intensità della povertà assoluta è più accentuata al Centro Nord (dal 18,0% al 20,8%) che nel Mezzogiorno (dal 19,9% al 20,5%).



In Italia il 12,1% degli individui, guardando alle teste 7,3 milioni, vive in condizioni di grave deprivazione, ovvero in forte disagio economico. Lo rileva l'Istat analizzando i dati del 2016. Rispetto al 2015 la quota sale (erano l'11,5%). I picchi si raggiungono in alcune regioni del Sud, come Sicilia (26,1%) e Campania (25,9%). Ecco che in termini percentuali il valore del Mezzogiorno (21,2%, pari a quasi 4,5 milioni di persone) è quasi il triplo di quello del Centro-Nord (7,3%, poco meno di 3 milioni).



Istruzione. La spesa pubblica in istruzione incide sul Pil per il 4,0% a livello nazionale, valore più basso di quello medio europeo (4,9%), tanto che l'Italia occupa il terzultimo posto insieme alla Bulgaria.



In Italia sempre più divorzi e sempre meno matrimoni. Nel 2016 nel nostro paese l'incidenza dei divorzi è ancora aumentata: 16,3 ogni diecimila abitanti da 13,6 nel 2015 e, secondo l'Istat, questo dipende anche dall'entrata in vigore della legge sul 'divorzio brevè nel maggio 2015. Con 3,2 matrimoni ogni mille abitanti, l'Italia rimane uno dei paesi dell'Ue in cui ci si sposa di meno. Solo Portogallo e Slovenia hanno un quoziente di nuzialità più basso: 3,1 ogni mille abitanti nel 2015. Quoziente che nel 2016 cresce dappertutto meno che nel Nord-est. Il Mezzogiorno si conferma l'area geografica dove ci si sposa di più, ma con la più bassa percentuale di matrimoni civili. Nel 2017 rimane invariato rispetto all'anno precedente il tasso di fecondità, con un numero medio di figli per donna dell'1,34, «sensibilmente inferiore - fa notare l'Istat - alla soglia che garantirebbe il ricambio generazionale, circa 2,1 figli». Nella graduatoria europea della fecondità relativa al 2015, l'Italia si colloca al 23ø posto.







