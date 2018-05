Sorpreso a scaricare rifiuti, bloccato e preso a schiaffi dal contadino

di Rossella Liguori

Sorpreso a scaricare dei sacchi neri in prossimità di una vasca di contenimento delle acque reflue, nella frazione di Episcopio a Sarno, bloccato e preso a schiaffi da un contadino. E’ accaduto nella mattinata di oggi, intorno alle 7. Un uomo a bordo di un’Ape car è arrivato in prossimità di una della vasche di messa in sicurezza del post frana, ha accostato e, pensando di non essere visto, è sceso dall’abitacolo pronto a scaricare abusivamente sacchi di rifiuti. Ne aveva messi due all’angolo della strada, quando un contadino, con un terreno adiacente alla zona, lo ha sorpreso. Prima lo ha insultato e, poi, lo ha preso a schiaffi fino a costringerlo a rimettere i rifiuti a bordo e portarli via. Una vera piaga quello dello scarico abusivo di rifiuti in prossimità delle oepre di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico. Già nelle scorse settimane vi erano stati numerosi sopralluoghi delle guardie ambientali.



Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



