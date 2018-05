Milano, sorpasso azzardato al tram: fattorino di "Just eat" perde un piede

🚦 #tram3 > Gratosoglio: devia da piazza 24 Maggio a piazza Abbiategrasso (incidente stradale). Bus di collegamento attivi. — ATM (@atm_informa) 17 maggio 2018

Non è riuscito a tornare indietro in tempo e così è rimasto schiacciato, scivolando con la gamba sotto uno dei tram. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle rotaie ma l'arto era ormai troppo compromesso per poter essere salvato.



I medici del Policlinico hanno dovuto amputarglielo dal ginocchio in giù. L'incidente ha provocato la reazione scomposta di un passante, che ha aggredito con un pugno il conducente 52enne di uno dei tram. L'uomo, già in stato di choc per quanto accaduto al fattorino, è stato accompagnato in ospedale.

Era un fattorino di « Just eat» impegnato in una consegna il 28enne in sella allo scooter che questo pomeriggio ha perso una gamba a causa di un incidente con un tram in via Montegani, a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale e dall'Atm, l'uomo avrebbe tentato di sorpassare il tram della linea 3 mentre procedeva in direzione centro ma non si è accorto di un altro mezzo che procedeva in senso contrario.