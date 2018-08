Udine, speleologo prigioniero in una grotta, cariche esplosive per salvarlo

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE / TRIESTE - Proseguono le operazioni di soccorso dello triestino di 36 anni che si è infortunato sotto la cima del Monte Canin all’interno di unain corso di esplorazione a quota 2200, nelle Alpi Giulie, nel comune di Chiusaforte.Il Soccorso alpino e speleologico è al lavoro da ieri, sabato 4 agosto, con la squadra dei sanitari composta dal medico specializzato speleologo, prelevato in Slovenia con l’elicottero della Protezione civile Fvg, e da un infermiere che sono entrati in grotta tra le 18 e le 18.30 hanno raggiunto il ferito, che si trova a 200 metri di profondità.Nel frattempo la squadra alpina del Cnsas Fvg ha liberato dall’esterno un secondo varco d’ingresso, che era ostruito dal ghiaccio, per avere una eventuale seconda possibilità di passaggio. Ieri sono state sfruttate al massimo le ore di luce disponibili per portare in quota con l’elicottero il materiale che serve per il soccorso.Dall’Umbria è in arrivo a Ronchi dei Legionari una squadra specializzata di disostruttori, che è stata caricata poi sull’, l’unico velivolo che è abilitato al volo notturno.Dll'interno della grotta, intorno alle 22 di ieri è arrivata la comunicazione che il ferito è cosciente e che non è in pericolo di vita. Ha un problema al braccio e all'addome: lo ha riferito lui stesso ai soccorritori essendo un infermiere.Alle 6.30 di oggi, domenica 5 agosto, la squadra disostruttori - che ha iniziato a lavorare alle 2 di notte - sta ancora operando all'ingresso della grotta e nei punti più stretti all'interno con piccoleper consentire la risalita della barella con il ferito.Il 36enne, nel frattempo, attende assistito ancora a duecento metri di profondità che le operazioni di disostruzione si completino. Ci vorrà ancora del tempo perché lo si possa liberare riportandolo alla luce del sole: a stima le operazioni si potrebbero concludere a metà giornata.Allo scavo nel ghiaccio, in corrispondenza del secondo ingresso della grotta sotto la Cima del Canin, hanno contribuito gli stessi tecnici del Cnsas di Cave del Predil, operativi da ieri anche nelle operazioni del soccorso speleologico. A supporto anche i tecnici del Sagf.