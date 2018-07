Cani bruciati vivi in un incendio, rivolta animalista: «Situazione di pericolo era stata segnalata un anno fa»

Cinque cani sono morti bruciati vivi in un incendio a Siracusa. « Erano gli stessi animali per cui i Nas erano intervenuti ad agosto 2017, e il magistrato aveva disposto il sequestro, ma l’Asp che doveva verificare le loro condizioni non si è mai recata sul luogo », denuncia la onlus Animalisti Italiani.



« È l’ennesimo atto di crudeltà - prosegue la onlus - che non possiamo più tollerare. È necessario porre fine al clima di sostanziale impunità che circonda i reati a danno dei nostri amici animali. Le leggi esistono, ma non vengono applicate in questa terra martoriata dall’emergenza randagismo e dai continui maltrattamenti. Lo Stato qui non c’è, e come al solito tutto ricade sui volontari locali » .



Cettina Sirugo, referente locale di Animalisti Italiani onlus, nella stessa nota ha ricordato la dinamica dei fatti. « I cani sono deceduti dopo una lenta agonia con i loro cuccioli attorno, una scena raccapricciante. Erano legati agli alberi e rinchiusi in box fatiscenti. Abbiamo tratto in salvo dei piccoli di circa un mese, che per fame si mangiavano dei topi morti. Vite dimenticate e lasciate morire per negligenza e menefreghismo » .



« Chiediamo - conclude l’animalista - le dimissioni del direttore dell’Asp per dignità. Quanto è accaduto alle porte di Floridia è un’onta che la Sicilia non merita. Il Comune si costituisca parte civile » .

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09



